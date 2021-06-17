Не хуже столичных: в Маарду сегодня открыли новый современный стадион

Мэр Маарду Владимир Архипов отметил, что стадион основной школы — один из самых лучших в Харьюмаа, и выразил надежду, что на этой спортивной площадке вырастут многие будущие чемпионы.

”Обеспечить нашим детям качественное образование в современных условиях - это один из главных приоритетов в работе горуправы. За последние годы город инвестировал в реновацию и строительство новых объектов сферы образования более 5 миллионов евро, и мы продолжим работать на благо детей в таком же темпе”, - сообщил Архипов.

”В этом году среди самых крупных объектов строительство второго корпуса детского сада Мууга, реновация детского сада ”Рыым” и фасада здания Маардуской школы искусств, которые мы планируем завершить к концу этого года”, - добавил он.

На стадионе Маардуской основной школы было построено футбольное поле площадью 40x60 м с натуральным травяным покрытием, четырехполосная трасса вокруг футбольного поля (250 м), две площадки для прыжков в длину, площадка для толкания ядра, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, освещение стадиона и ливневая канализация.

Во время открытия стадиона прошел товарищеский матч по волейболу между командой основной школы и сборной Маардуского горсобрания и горуправы, победу в котором одержали ученики основной школы.