ВИДЕО | Черчесов стал героем соцсетей, ответив на жест Роналду против колы

Напомним, звезда португальской сборной на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Венгрией (3:0) заменил спонсорский напиток — бутылки Coca-Cola — на воду.

Черчесова на пресс-конференции спросили, видел ли он, что сделал Роналду. Наставник сборной России в ответ открыл бутылку колы с помощью другой бутылки и отпил из неё.