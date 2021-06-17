17.06.2021, 18:06
ВИДЕО | Черчесов стал героем соцсетей, ответив на жест Роналду против колы(3)
Фото: скриншот из эфира Матч-ТВ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем обсуждений в социальных сетях после ответа на жест нападающего Португалии Криштиану Роналду.
Напомним, звезда португальской сборной на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Венгрией (3:0) заменил спонсорский напиток — бутылки Coca-Cola — на воду.
Черчесова на пресс-конференции спросили, видел ли он, что сделал Роналду. Наставник сборной России в ответ открыл бутылку колы с помощью другой бутылки и отпил из неё.