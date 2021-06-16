Криштиану Роналду не лишал Coca-Cola 4 миллиардов долларов. Не верьте мифам!

”Жест Криштиану Роналду <…> привел к потере компанией Coca-Cola около $ 4 млрд.

Cтоимость акций компании на бирже упала на 1,6% через 30 минут после отказа Роналду от колы. Coca-Cola подешевела с $ 242 млрд до $ 238 млрд, а общие убытки составили $ 4 млрд”, — написал ”Чемпионат”.

Так как история освещается очень широко, мы считаем важным развеять внезапный финансовый миф.

Итак: Криштиану Роналду никак не связан со снижением стоимости акций Coca-Cola.

Дело в том, что ровно в понедельник, 14 июня, для акций Coca-Cola был экс-дивидендный день.

• Каждый квартал — 4 раза в год — Coca-Cola выплачивает обладателям акций дивиденды — проще говоря, делится прибылью.

• Чтобы получить июньский дивиденд (0,42 доллара), нужно было иметь акцию Coca-Cola к 11 июня. А 14 июня — это первый день, когда акции компании торговались без включенной стоимости следующего дивиденда — проще говоря, стоимость акции падает плюс-минус на размер дивиденда (иногда и больше, так как некоторые инвесторы, долгое время державшие акции в портфеле, продают их и фиксируют прибыли).

То есть 14 июня падение акций Coca-Cola было плановым.

В выходные биржа не работает. Пятницу Coca-Cola закрыла на отметке 56,14 доллара.

В понедельник (10:00 по Москве) одна акция компании стоила 55,9 доллара, в 16:10 — 55,68 доллара, в 16:30 — 55,36.

Многие ошибочно пишут, что именно в это время Криштиану Роналду отставил бутылки колы — и рынок тут же отреагировал на это падением стоимости из-за репутационных потерь. Но это неправда.

• Во-первых, первая новость с цитатой Роналду на сайте главного спортивного медиа Португалии A Bola появилась в 16:57 по Москве. Во-вторых, в тот момент это была просто цитата — видео с колой начало вируситься в соцсетях только между 19:30 и 22:00 по Москве. В 16:30 инвесторы еще не видели, что сделал Роналду.