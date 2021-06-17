Хельме о весенней сессии Рийгикогу: зал заседаний — это не священное место

В своей речи Юри Ратас отметил, что Рийгикогу снова занимается политикой. Также он положительно отозвался о том, что гражданское общество намного активнее участвует в делах государства. ”Во время пятой сессии обсудили восемь вопросов государственной важности, до этого их было четыре. Петиций, инициированных обществом, было 23, а до этого — шесть. Это положительная сторона вопроса. Как и то, что проводятся мирные демонстрации”, — привел он в пример.

Также, по словам Ратаса, нельзя винить оппозицию за обструкцию. Это — то, чем оппозиция занималась всегда. ”Но то, что происходило на пленарных заседаниях Рийгикогу на последней неделе, я не могу отнести к этой политике. Это — отрицательная часть ситуации. В политике мы должны сохранять достоинство. Каждый из нас должен вести себя достойно. Я не помню такой лавины процедурных вопросов. Понятно, что это становится одним из инструментов, но не настолько массивным”, — сказал Ратас.

Спикер Рийгикогу добавил, что пятая сессия войдет в историю благодаря дистанционным заседаниям. По его словам, это показывает большой потенциал Эстонии в цифровой сфере несмотря на то, что проведение заседаний во время кризиса нуждается в уточнении.

Вице-спикер Ханно Певкур сказал, что в правлении Рийгикогу царит взаимопонимание. В условиях пандемии Рийгикогу гибко и быстро принял дополнительный бюджет. ”Также можно было почувствовать вклад Рийгикогу в формирование государственной бюджетной стратегии”, — сказал Певкур.

В последние недели заседания Рийгикогу затягивались из-за обструкции. По словам Певкура, это законная возможность оппозиции выразить несогласие. ”Однако я не согласен с тем, что кто-то может остановить работу парламента”, — добавил он.