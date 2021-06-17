Человек требовал от эстонского государства компенсацию в 1,5 млрд евро

Податель сей жалобы также просил отменить принятое 19 лет назад Государственным судом решение — оно касалось порядка сложения различных сроков тюремного заключения и его конституционности.

Истец также просил "установить первоначальную правовую защиту в части ограничений и недискриминации на основании языка или национальности", а также предоставить ему со стороны государства правовую помощь в ходе судебного разбирательства.

Судья Андреас Паукштис не принял жалобу и вернул ее подателю, так как решение этого дела не входит в компетенцию административного суда, и у жалобщика не может быть субъективного права требовать от государства денежной компенсации за предположительное нарушение некой абстрактой обязанности, т.е. за "незащиту" русского языка.