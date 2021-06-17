В США в пособничестве фишинговым кибер-атакам признаны виновными двое русских хакеров из Эстонии

Окружной суд штата Коннектикут в Хартфорде признал виновным 41-летнего Олега Кошкина в заговоре в целях кибер-мошенничества и злоупотребления, а также пособничестве и подстрекательстве к этому.

Другой подсудимый из Эстонии, 33-летний Павел Чуркан признал себя виновным в пособничестве получению доступа к защищенному компьютеру и подстрекательстве к этому.

По словам американской прокуратуры, проживавший в Эстонии гражданин России Кошкин и проживавший Таиланде Чуркан предлагали в интернете услуги по шифрованию под названием Crypt4U, которые помогали защищать вредоносное ПО от антивирусов.

Эта технология позволила хакерам с сентября 2013 по декабрь 2017 заразить компьютерные системы по всему миру.

Кошкин является создателем и управляющим услуги, которая стала незаменимым орудием для наиболее вредоносных кибер-преступников в мире, сообщает Минюст США.

Одним из клиентов эстоноземельцев был скандально известный Петр Левашов, управлявший ботнетом Kelihos. Он давал ему доступ к компьютерным сетям и насчитывал десятки тысяч зараженных компьютеров.

Левашов использовал технологию Кошкина для заражения около 200 000 компьютеров по всему миру, прежде чем ФБР обезвредило систему Kelihos.

Кошкина, которого в 2019 году арестовали в Калифорнии, могут приговорить к 15-летнему тюремному сроку. Суд примет решение 20 сентября.

Чуркан, находящийся на свободе под залогом, может получить до 9 лет тюрьмы. Суд примет решение 27 сентября.