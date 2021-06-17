Мартин Виллиг о словах депутата EKRE: расистские высказывания в адрес Bolt показывают, что толерантность требует поддержки

"В качестве ответа на вчерашний расистский комментарий Уно Каскпейта в отношении курьеров Bolt мы решили сделать пожертвование фонду SALK ("​Либеральный гражданин" - Sihtasutus Liberaalne Kodanik - SALK), поддерживающему идею более инклюзивной Эстонии", - написал сегодня Виллиг в своем аккаунте в Facebook.

"Я рад, что в Bolt могут получить работу много много различных живущих в Эстонии людей. Мы намерены продолжать действовать том же направлении и в будущем - каждое высказывание, оскорбляющее меньшинство или какую-либо общественную группу, - знак того, что открытое и толерантное мировоззрение нуждается в поддержке".

Виллиг не уточнил, насколько крупным было пожертвование. Пресс-секретарь Bolt сказал позже Delfi, что величину суммы фирма не хочет обнародовать, но добавил, что она четырехзначная.

Тем самым предприятие отреагировало на слова члена парламентской фракции EKRE, сказанные в среду во время инфочаса правительства в Рийгикогу, когда тот употребил по отношению к курьерам Bolt слово "негр".

Каскпейт рассказал историю о том, как однажды, идя из дома в Рийгикогу, он подсчитал встретившихся ему по пути велокурьеров Bolt: "Их было 7 или 8. Можно сказать, что все они были негры. Для меня это поразительно. После работы они обязательно общаются с нашими девушками, потому что темных девушек я здесь не видел. Какова цель вашего правительства в этой области? Заключается ли она в том, чтобы наш народ в будущем потемнел или как?"