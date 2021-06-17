Лето снизило интерес к вакцинации. В Таллинне стартовала кампания, призывающая вакцинироваться

Социальная кампания, слоганом которой является фраза ”Регистрируйся на вакцинацию!”, вместе со ссылками на дигитальную и телефонную регистратуры, продлится первоначально до начала июля, а в августе появится в качестве напоминания на городских улицах, мониторах общественного транспорта, в социальных медиа и на порталах.

По словам мэра Таллинна Михаил Кылварта, важно помнить, что за летом придет осень, а вместе с ней, с большой долей вероятности, и новая волна коронавируса.

”Сейчас самое время подумать о том, как избежать этого, и единственным эффективным средством является вакцинация, — сказал мэр. — На данный момент, в Таллинне как минимум одну дозу прививки получило 45% населения, но все же этого слишком мало для того, чтобы быть готовым к возможной осенней третьей волне. Первая доза вакцины еще не дает достаточной защиты, а между двумя дозами довольно продолжительный промежуток времени — если мы хотим к осени получить защиту, нужно сделать прививку вовремя”.

Кылварт добавил, что все заинтересованы в том, чтобы не было необходимости в установлении ограничений.

”Хотя может возникнуть ощущение, что летом вирус не столь опасен, это опасное заблуждение. В некоторых странах ситуация с распространением инфекции в данный момент критичная. Ресурс у нас имеется, мы просим им воспользоваться”, — призвал на вакцинацию Михаил Кылварт.

Таллиннские вакцинационные центры обслуживают всех желающих — как таллиннцев, так и жителей ближних волостей и отдаленных регионов. Зарегистрироваться на прививку можно в общереспубликанской дигитальной регистратуре — digilugu.ee и по телефону 1247.

”Если раньше желающих было больше, чем доз прививки, то сейчас вакцин у нас достаточно, но летняя погода снизила интерес к вакцинации, — отметил мэр Таллинна. — Мы бы хотели напомнить людям о необходимости вакцинирования и надеемся, что население воспользуется возможностью получить прививку этим летом”.

Таллинн вносит свой вклад в поддержку вакцинирования, финансируя и поддерживая вакцинационные центры.