Эстонец сорвал в Optibet рекордный джекпот в размере 6,6 млн евро

”Я никогда в жизни ничего не выигрывал, и это для меня большой сюрприз, поскольку я не часто играю в лотереи”, — сказала 30-летний уроженец Эстонии, проживающий в Финляндии.

На выигранные деньги он в первую очередь планирует построить дом мечты. ”Я только что получил из банка отрицательный ответ на ходатайство о жилищном кредите, а теперь смогу сразу же приступить к реализации проекта!” — сказал он.

Выигрыш мужчине принесла ставка в размере 3,75 евро в слоте Mega Moolah. Всего в этот вечер он потратил на игру 30 евро. Вероятность выигрыша составляла 1:185 млн.

Этот выигрыш стал вторым по величине среди полученных эстонцами. До этого в 2010 году в Эстонию ушел выигрыш в Viking Loto 10,8 млн евро.