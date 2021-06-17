В Таллинне велосипедист сбил четырехлетнюю девочку и скрылся

Инцидент произошел в 18:45 возле Колде пст, 94А. По предварительным данным, велосипедист сбил пешехода — 4-летнюю девочку, которая передвигалась на самокате. В результате столкновения девочка пострадала и ее доставили в Таллиннскую детскую больницу. Велосипедист скрылся с места происшествия в сторону пляжа.