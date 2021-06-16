Малое предприятие одержало победу над гигантом Eesti Post
Postiindeks.ee принадлежит фирме Optimeeri OÜ с 2014 года, и на ней уже много лет работает популярная поисковая система почтовых индексов Эстонии. Доменом заинтересовалась государственная компания Eesti Post и пожелала забрать домен, объясняя это преимущественным правом перед малым предприятием, хотя у Eesti Post нет совпадающего с доменом товарного знака или коммерческого названия, сообщает пресс-служба Optimeeri OÜ.
Член правления Optimeeri OÜ Руслан Гогин надеется, что Eesti Post отнесется с уважением к решению Комиссии доменных споров.
Присяжный адвокат Triniti Маарья Пилд отметила: ”Решением Комиссии доменных споров мы довольны, оно отражает предыдущую практику комиссии. Решение верное и справедливое”.
Комиссия Доменных споров в своем решении добавляет, что почтовые индексы - это не что-то такое, что принадлежало бы AS Eesti Post. На основании ст. 7 п. 27 и ст. 5 Системы адресных данных, ответственным обработчиком почтовых индексов является Земельный департамент и на основании закона о почте разрешение на деятельность оказывающему уникальные почтовые услуги выдается через публичный конкурс сроком на пять лет. Тем самым управление почтовыми индексами AS Eesti Post носит временный характер и никак не указывает на то, что почтовые индексы принадлежат заявителю.