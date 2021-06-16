В Ратуше вручены награды Таллинна лауреатам столичных премий этого года

В своей речи Михаил Кылварт отметил, что в этом году награды от города вручаются представителям самых разных сфер жизни.

”Сегодня заслуженные награды получили, в том числе, и предприниматели, полицейские, врачи, спортсмены, представители духовенства, — сказал Кылварт. — На протяжении многих лет честно исполнявшие свои обязанности, а в трудные времена — доказавшие свою готовность действовать во имя общей цели. Пандемия поставила нас перед необходимостью переосмыслить ценность того, что действительно важно, и обозначить цели на будущее. Уверен, что на всех нас и в дальнейшем будет влиять осознание значимости окружающей среды, здравоохранения, а также того, насколько важно беречь себя и окружающих”.

Награду ”Гербовый знак Таллинна” вручают с 1997 года. Ее удостоены Неэме Ярви, Эри Клас, Вельо Тормис, Яан Кросс, Олев Субби, Дмитрий Брунс, Хайнц Валк, Ольга Кистлер-Ритсо, Леннарт Мери, Мати Хинт, Ита Эвер, Юри Куускемаа, Урмас Отть, Арнольд Рюйтель, Юри Уппин, Эллен Нийт, Эйно Баскин, Арво Пярт, Тоомас Витсут, Лаури Леэзи, Мати Каал, Мерике Мартинсон, Куно Аренг, Раймо Пуллат, Харри Луми, Яан Таммсалу, Элмо Нюганен, Тармо Соомере, Тийна Мяги, Алексей Туровский и Борис Дубовик.

В этом году Таллиннское горсобрание постановило вручить высший городской знак отличия — Гербовый знак Таллинна — политику и дипломату Вайно Вяльясу.

”Заслуги Вайно Вяльяса в принятии Декларации о суверенитете 16 ноября 1988 года и его роль в процессе восстановления независимости Эстонской Республики отмечены со стороны государства орденом Государственного герба и орденом Белой звезды, — сказал Михаил Кылварт. — Город со своей стороны также хочет выразить ему свое признание и благодарность, а также поздравить почетного таллиннца с 90-летием”.