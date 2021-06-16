В Ратуше вручены награды Таллинна лауреатам столичных премий этого года
В своей речи Михаил Кылварт отметил, что в этом году награды от города вручаются представителям самых разных сфер жизни.
”Сегодня заслуженные награды получили, в том числе, и предприниматели, полицейские, врачи, спортсмены, представители духовенства, — сказал Кылварт. — На протяжении многих лет честно исполнявшие свои обязанности, а в трудные времена — доказавшие свою готовность действовать во имя общей цели. Пандемия поставила нас перед необходимостью переосмыслить ценность того, что действительно важно, и обозначить цели на будущее. Уверен, что на всех нас и в дальнейшем будет влиять осознание значимости окружающей среды, здравоохранения, а также того, насколько важно беречь себя и окружающих”.
Награду ”Гербовый знак Таллинна” вручают с 1997 года. Ее удостоены Неэме Ярви, Эри Клас, Вельо Тормис, Яан Кросс, Олев Субби, Дмитрий Брунс, Хайнц Валк, Ольга Кистлер-Ритсо, Леннарт Мери, Мати Хинт, Ита Эвер, Юри Куускемаа, Урмас Отть, Арнольд Рюйтель, Юри Уппин, Эллен Нийт, Эйно Баскин, Арво Пярт, Тоомас Витсут, Лаури Леэзи, Мати Каал, Мерике Мартинсон, Куно Аренг, Раймо Пуллат, Харри Луми, Яан Таммсалу, Элмо Нюганен, Тармо Соомере, Тийна Мяги, Алексей Туровский и Борис Дубовик.
В этом году Таллиннское горсобрание постановило вручить высший городской знак отличия — Гербовый знак Таллинна — политику и дипломату Вайно Вяльясу.
”Заслуги Вайно Вяльяса в принятии Декларации о суверенитете 16 ноября 1988 года и его роль в процессе восстановления независимости Эстонской Республики отмечены со стороны государства орденом Государственного герба и орденом Белой звезды, — сказал Михаил Кылварт. — Город со своей стороны также хочет выразить ему свое признание и благодарность, а также поздравить почетного таллиннца с 90-летием”.
Знаков отличия за заслуги перед городом удостоены 27 человек: Даго Антов, Реэт Аус, Руслан Быков, Кармен Йоллер, Меэлис Конд, Иво Линна, Яаника Луус, Виктор Мельник, Эне Мяэотс, Эндрик Мянд, Аркадий Попов, Изабелла Рийтсаар, Лариса Саванкова, Лийвика Симмул, Тийт Сокк, Лейви Шер, Тимо Тарве, Пеэп Тальвинг, Куно Таммеару, Геннадий Тимберг, Отть Тянак, Эдуард Томан, Эльмар Вахер, Урмас Вийлма, Мартин Виллиг, Мярт Вяльятага и Марика Эрмапалу.
От имени получивших знак отличия выступила семейный врач Кармен Йоллер, которая в своей речи отметила, что общим словом, которое характеризует всех получивших знак отличия, может стать слово ”увлеченность”.
”Верю, что нас всех объединяет увлеченность своей работой и желание быть примером для своих коллег, — сказала Кармен Йоллер. — Эта же увлеченность помогла нам преодолеть последний кризис. Приятно, что это заметили и отметили — благодаря этому появились силы продолжать”.
Сегодня также была вручена премия ”Заслуженный деятель культуры” — ее с 2010 года вручают за выдающиеся заслуги в области искусства, театра, кино, танца, музыки, архитектуры или литературы. В этом году ее удостоились композитор Тыну Найссоо и актриса Лидия Головатая.