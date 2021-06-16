Эстония не отличается привлекательностью для иностранных инвесторов. Почему?

По словам партнера EY Ранно Тингаса, исследование привлекательности стран Европы показало, что Эстония должна прикладывать большие усилия для того, чтобы попасть в поле зрения прямых иностранных инвесторов, потому что по сравнению с большинством европейских государств мы не являемся для них привлекательными.

”Например, отсутствие освобождения от налогов при продаже дочерней компании является одной из, но не единственной причиной, по которой корпорации уводят успешные холдинговые компании из Эстонии”, — сказал Ранно Тингас. ”Хотя с точки зрения простоты ведения бизнеса Эстония на протяжении многих лет опережала другие страны, налоговые аспекты оказывают негативное влияние на наши перспективы”.

Иностранные инвесторы считают, что у Эстонии весьма незначительные шансы на привлечение штаб-квартир и исследовательских центров компаний, требующих выдающихся интеллектуальных вложений. Только 6% респондентов сочли возможным перенести в Эстонию штаб-квартиру, и 9% — исследовательский центр. В случае с Латвией эти цифры составили 5% и 11% соответственно, а в случае с Литвой — 3% и 8%.

”Вопрос об освобождении от налогов при продаже пакета акций дочерней компании важен для любого иностранного инвестора, который более детально рассматривает условия для ведения бизнеса в стране”, — пояснил Ранно Тингас. ”Эта тема важна с точки зрения привлекательности Эстонии и определяет, хотим ли мы стать хорошей страной для штаб-квартир международных концернов или наоборот подтолкнем их к выводу своих холдинговых компаний за пределы Эстонии”.

В то же время иностранные инвесторы видят большие перспективы для расширения своего бизнеса в Эстонии в тех сферах, для которых месторасположение не играет существенной роли. Среди всех опрошенных 21% респондентов сочли возможным расширение в области колл-центров и других подобных услуг в Эстонии, 26% в Латвии и 24% в Литве.