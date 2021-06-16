Elisa проводит конкурс идей для сериалов

”Начав снимать собственные телесериалы, Elisa хотела поддержать местных деятелей и вновь поднять планку качества отечественного телевидения. Оригинальные сериалы Elisa нашли свою публику в Эстонии и за ее пределами, а также получили признание в виде наград за вклад в развитие эстонского кино и телевидения. Далеко не каждый человек может самостоятельно донести до публики свою самобытную и интересную историю. Тем приятнее отметить, что в течение следующего месяца Elisa принимает предложения для новых сериалов в рамках конкурса идей”, заявил руководитель подразделения частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу.

Участники конкурса могут предлагать идеи в трех основных жанрах:

Приключенческий сериал

Сериал о взаимоотношениях

Сериал для всей семьи

Менеджер Elisa по контенту и организатор конкурса Тоомас Или подчеркивает, что можно предлагать любые идеи — как совершенно свежие, так и давно отложенные в ящик. ”Неважно, кто является автором предложения. Конкурсант может быть опытным мастером телевизионных сюжетов или абсолютным новичком — мы ознакомимся со всеми идеями. В каждой категории мы выберем хотя бы одну работу, по мотивам которой будет создан шестисерийный оригинальный сериал Elisa”.

Четыре обязательных компонента каждой конкурсной работы:

Общее описание идеи

Краткое содержание каждой части

Имена и биографии творческого коллектива и ключевых деятелей

Ожидаемый бюджет

Идеи принимаются с сегодняшнего дня до 31 августа этого года по адресу э-почты konkurss@elisa.ee. Имена победителей конкурса будут опубликованы осенью.

Elisa Eesti AS (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегменте телекоммуникационных услуг для частных клиентов.