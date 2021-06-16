16.06.2021, 15:50
Eesti Raudtee: в Хаапсалу поезда вновь пойдут в 2026(2)
Meelis Muuga/Facebook
Железнодорожное предприятие Eesti Raudtee планирует объявить в этом году все необходимые тендеры с тем, чтобы железнодорожная линия до Хаапсалу и оттуда далее до Рохукюла была восстановлена в 2026 году.
Как сообщил изданию Forte технический директор Eesti Raudtee Арво Смилтиньш, компания планирует завершить в начале 2022 года все проектные работы и затем приступить к непосредственному строительству.
Если все пойдет по плану, то ветка до Ристи будет готова не позже 2024 года. Сейчас на поезде можно доехать до Турба. Правительство выделило в декабре на строительства отрезка Турба — Ристи 34 млн евро из Европейского фонда перезапуска экономики.
Расстояние от Турба до Хаапсалу составляет 46,6 км, от Турба до Рохукюла — 55 км.