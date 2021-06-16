Исследование EY: цифровая экономика и сокращение расходов способны повысить конкурентоспособность Эстонии
”Согласно опросу EY, Эстония наряду с другими странами Балтии демонстрирует в условиях международной конкуренции достойные результаты, при этом Латвия и Литва немного более успешны, несмотря на все наши усилия”, — сказала Олеся Абрамова. ”В Эстонии проживает меньше людей, чем у южных соседей, следовательно, здесь меньше рабочей силы. Но в то же время у нас более высокая заработная плата, что, в свою очередь, увеличивает корпоративные расходы. Высокие затраты не идут на пользу конкурентоспособности”.
”Позиции Латвии укрепляет ее центральное месторасположение в Балтийском регионе, в то время как Литва находится в непосредственной близости от крупного и влиятельного польского рынка и имеет значительные логистические преимущества”, — сказала Олеся Абрамова. ”Тем не менее, Эстония и ее ближайшие соседи входят в тот регион, в котором хотят начать бизнес или расширить свою деятельность больше предпринимателей, чем в ведущих странах Европы. 41% респондентов хотят расширяться в Великобритании, 44% во Франции и 48% в Италии”.
В Эстонии в ближайшие 12 месяцев начать или расширить свою деятельность планируют 64% руководителей. В отношении других странах Балтии руководители международных компаний испытывают еще больший интерес: 69% респондентов планируют в этом году расширение в Латвии и 71% в Литве.
”Мы должны стремиться улучшить нашу международную репутацию, потому что в долгосрочной перспективе привлекательность Эстонии в глазах иностранных инвесторов значительно снизится по сравнению с Латвией и Литвой”, — сказала Олеся Абрамова. ”Более половины или 52% опрошенных международных инвесторов прогнозируют снижение привлекательности Эстонии в течение следующих трех лет и только 30% рассчитывают на рост, что является посредственным результатом по сравнению с хорошими показателями Литвы”.
Половина респондентов прогнозируют повышение привлекательности Литвы, а снижение предсказывают всего 14% опрошенных. В случае с Латвией респонденты гораздо более пессимистичны: 58% ответили, что привлекательность снизится. В рост верили примерно столько же, сколько и в случае с Эстонией, то есть 33% опрошенных.
На фоне других сфер цифровая экономика, бесспорно, играет роль главного двигателя экономики в Прибалтике, но, по мнению инвесторов, развитие информационных технологий обеспечивает больше всего преимуществ именно Эстонии. Цифровая экономика играет ведущую роль в экономическом развитии Эстонии по мнению 74% респондентов, 63% — в Литве и 49% — в Латвии.
”Вероятно, большие надежды на развитие информационных технологий и услуг также связаны с тем фактом, что, по мнению инвесторов, в Эстонии сектор предоставления финансовых услуг и управления активами может вырасти значительно больше, чем в Латвии и Литве”, — добавила Олеся Абрамова. ”Рост объема финансовых услуг в ближайшие годы в Эстонии прогнозируют 32% респондентов, 13% в Латвии и 12% в Литве”.
Несмотря на то, что преобладающее большинство респондентов (85%) считают, что Европа является мировым лидером в области зеленой экономики, развитие зеленых технологий и вторичной переработки остается для стран Балтии второстепенным направлением. В Литве будущее в зеленой экономике видят 17% инвесторов, в Латвии — 11%, а в Эстонии — только 8%.
В то же время 61% инвесторов считают устойчивую зеленую политику критически важным обстоятельством для принятия решений об инвестициях в Эстонии. В Латвии зеленая политика также сильно влияет на инвестиционные решения 40% респондентов, а в Литве — 46% респондентов.
В рамках исследования привлекательности европейских государств EY также провел сравнительное исследование стран Балтии, согласно которому страны Балтии оказались предпочтительным регионом с точки зрения планов расширения бизнеса в остальной Европе. Литва стала фаворитом иностранных инвесторов.