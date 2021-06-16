Старейшина Пыхья-Таллинна уходит в отставку

"Уже два года я работаю старейшиной Пыхья-Таллина. Мы живем в особое время, скоро муниципальные выборы. Все партии готовятся к выборам. Работая старейшиной, ты должен полностью отдаться своей работе, и днем, и вечером. Если ты хочешь быть политиком, то это занимает много времени. Но я человек из академического мира", — объяснил свой уход Пеэтер Ярвелайд.

"Я обратился сегодня к мэру города с просьбой отложить работу старейшины, чтобы сконцентрироваться на политической и академической деятельности. Роль науки и ее надобность увеличивается в Таллинне. Мое решение — я могу быть более полезным в роли консультанта управы", — добавил он.

Михаил Кылварт поблагодарил Ярвелайда за работу. "Мне очень понятно желание сохранить включенность в академическую жизнь. Она сопровождала его на протяжении многих лет. Я рад, что он готов вносить вклад в политическую жизнь. Он никуда не потеряется", — прокомментировал отставку Ярвелайда мэр, но не уточнил должность, которую займет Пеэтер.