22, 23 и 24 июня: как оплачивается работа в праздники и сокращенный рабочий день?

Работодатель обязан сократить на три часа рабочий день, предшествующий 23 июня. Если специфика работы предприятия не позволяет сократить рабочий день, то работодатель должен договориться с работником о том, что накануне праздника тот будет работать как обычно. Уже на этапе составления графика работники должны подтвердить, что они не возражают работать полный рабочий день, что для работодателя и будет являться их согласием.

Если работник не согласен работать полный рабочий день накануне праздников, то работодатель не имеет права заставлять его. Работник должен сообщить работодателю о своем отказе не позднее того момента, когда работник получил график. Если работник не выражает своего отказа работодателю, это означает, что он согласен на полный рабочий день. Впоследствии на основании того же графика работник не может требовать сокращения рабочего дня.

Если работник соглашается на несокращенный рабочий день и при этом к нему применяется несуммированный учет рабочего времени, то эти три часа учитываются как сверхурочные. Однако если к работнику применяется суммированный учет рабочего времени, то календарная норма рабочего времени работника уменьшается на три часа. В конце отчетного периода выясняется, попадают ли эти три часа под определение сверхурочной работы. Работодатель возмещает сверхурочную работу свободным временем в объеме, равном тому времени, которое было потрачено на сверхурочную работу, или же выплачивает работнику вознаграждение за труд в 1,5-кратном размере.

Если экономическое положение работодателя и установленный для работника график подразумевают работу непосредственно в День победы или Иванов день, то закон предполагает, что работник получает двойную плату. Работник и работодатель также могут заключить соглашение, по которому работа в день государственного праздника может быть компенсирована за счет оплачиваемого свободного времени.

Национальные и государственные праздники Эстонской Республики, рабочие дни перед которыми должны быть сокращены — Новый год, День независимости Эстонии, День победы и канун Рождества.