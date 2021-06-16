Osta.ee предупреждает о мошеннической схеме: не вводите свои банковские данные в присланные ссылки!

Osta.ee сообщает, что мошенники совершают покупку, после чего направляют беседу вне среды портала osta.ee. Мошенники под предлогом хотят пообщаться вне портала и просят у жертвы мобильные телефон, чтобы продолжить общение, например, в WhatsApp.

Затем жертву направляют по ссылке, где продавца просят ввести данные банковской карты, будто бы это подтверждение важной услуги. Или же говорят, что это новая платежная услуга, и для того, чтобы получить деньги, нужно ввести по ссылке свои данные.

На мошеннической интернет-странице даже создана "служба поддержки клиентов", которая якобы помогает пользователю и пытается заставить его ввести на странице свои данные Smart-ID.

В ходе мошеннической схемы со счета жертвы делается денежный перевод, в результате которого оттуда могут исчезнуть сотни или даже тысячи евро.

Osta.ee отмечает, что пользователи должны очень тщательно следить за адресом сайта, так как мошенники пытаются как можно более точно воспроизвести оригинальную ссылку. В случае с osta.ee перед ".ee" может быть только "osta", а не, например, "osta.etracking.pw/".

Если у вас возникло подозрение, что вы могли пасть жертвой мошенников, то банковскую карточку нужно немедленно закрыть, обратившись в банк. О подозрениях стоит также сообщить на адрес klienditugi@osta.ee.

Osta.ee напоминает, что оплата за покупки на osta.ee происходит только внутри портала, без внешних посредников.