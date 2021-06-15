У таксомоторного предприятия Tulika Takso появился единоличный собственник

Компания продолжит предлагать услуги таксоизвоза под брендами Tulika Takso, Maksitakso, Tulika Premium, Airport Taxi и Wheelchair Taxi.

По словам Сыырумаа, спрос на услуги такси по-прежнему велик, и присоединение к Forus Grupp добавит услуге фактор безопасности, которого не хватает в системе каршеринга.

Основатель и менеджер Tulika Takso Мати Саар продолжит управлять компанией в качестве члена правления и после продажи компании.

Цена сделки по соглашению сторон является конфиденциальной информацией. Окончательного вступить в силу сделка может после одобрения Департаментом конкуренции.