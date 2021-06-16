16.06.2021, 08:20
ФОТО | В Эстонию пытались контрабандой ввезти сигареты, замаскированные под воздушный фильтр(3)
Сотрудники Псковской таможни на таможенном посту Куничина Гора в Печорском районе выявили 8000 пачек сигарет, сокрытых от таможенного контроля.
При таможенном досмотре товара, перемещаемого в грузовом транспортном средстве из России в Эстонию, выявлены незадекларированные сигареты украинского и белорусского производства.
"Пачки сигарет злоумышленники обтянули пленкой и поместили в 8 коробок, имитирующих воздушный фильтр, — рассказала исполняющая обязанности начальника таможенного поста Екатерина Цветкова. — Все табачные изделия с акцизными марками Республики Беларусь изъяты".
Ориентировочная стоимость табачной продукции превышает 400 тысяч рублей (4580 евро).
В отношении гражданина РФ возбуждено дело об административном правонарушении, передает Северо-Западное таможенное управление РФ.