ФОТО | Пограничники задержали контрабандиста в костюме для дайвинга. В камышах были спрятаны контрабандные сигареты

Вчера, 14 июня, примерно в полночь пограничники обнаружили движение подозрительного объекта на Псковском озере. Выехавший на катере на место происшествия патруль задержал плывшего в темноте мужчину, которого есть основание подозревать в том, что он связан с контрабандой.

„Мужчина основательно подготовился для совершения незаконных действий, на нем был костюм для дайвинга, и он использовал вспомогательные средства, чтобы плыть быстрее", — рассказал руководитель кордона Саатсе Арви Суви.

22-летнего мужчину с двойным гражданством задержали для выяснения обстоятельств и доставили в арестный дом.

„Для проверки берега озера задействовали патруль со служебной собакой и дрон. Уже вскоре пилот дрона сообщил, что обнаружил в камышах запакованные в черную пленку ящики, в которых было более 100 000 сигарет с акцизными марками Российской Федерации”, — добавил подполковник полиции Арви Суви.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начали уголовное делопроизводство, которое ведет Налогово-таможенный департамент.

Руководитель кордона добавил, что этот случай наглядно показывает, что нарушители ищут новые способы совершения преступлений.

„Мы обращаем большое внимание на раскрытие приграничных преступлений на суше, в воздухе, в воде и даже под водой. Кроме этого, нарушители должны учесть, что пограничникам постоянно помогают и местные жители, которые делятся с нами своими наблюдениями. Если вы заметите в пограничной зоне или на приграничном водоеме что-то подозрительное, транспортное средство или дрон, которые могут быть связаны с контрабандой или совершением приграничного преступления, сообщите об этом своим местным пограничникам", — призывает Суви всех местных жителей помочь обеспечению безопасности.

В этом году пограничники обнаружили 11 случаев контрабанды на границе. За весь 2020 год на внешней границе пограничники обнаружили 48 таких случаев.