Новый крайне заразный штамм коронавируса распространяется в Эстонии: его доля за неделю выросла на 25%

По состоянию на понедельник в Эстонии прошли секвенирование 7033 положительных проб на короноварус. Большую часть из них, около 5000 случаев, по-прежнему образует британский штамм коронавиурса "Альфа". На втором месте сейчас еще "Бета", южноафриканский штамм, а в шести случаях выявлен бразилький штамм "Гамма".

Индийский вариант коронавируса "Дельта" был выявлен в 54 случаях. Из выявленных на прошлой неделе 45 случаев лишь 4 были завезены, а остальной 41 — местные случаи заражения.

Таким образом за неделю доля штамма "Дельта" выросла на 25%, а штамма "Альфа" сократилась почти на 10%, подытожил Департамент здоровья.

Составленное в Тартуском университете филогенетическое дерево выявило, что вспышка "Дельта" в Рапламаа и случи заражения в Таллинне все связаны с одним случаем, завезенным 13 мая из России.

Департамент добавил, что остальные завезенные случаи были изолированы и дальнейшего распространения не произошло.

С помощью qPCR экспресс-тестов было выявлено 116 проб, имеющих характеристики индийского штамма (из них 103 — на прошлой неделе), и все они были отправлены на дополнительное секвенирование.

Индийский вариант коронавируса B.1.617.2 "Дельта" намного более заразен, чем другие мутации вируса. Британская научная палата сообщила, что "Дельта" на 40% заразнее, чем "Альфа", британский штамм коронавируса. Против этого штамма помогает лишь полная вакцинация двумя дозами, показывают данные по больным и госпитализации.