Трансгендер из Таллинна рассказала про женские раздевалки и смену пола

Мне 31 год. Я трансгендер. Года три назад я совершила трансгендерный переход. Все 28 лет я жила не своей жизнью. Я всегда была женщиной, но родилась в мужском теле. Мне было трудно жить в образе мужчины. Но мне все говорили, что это нормально.

Я не могла передать свои переживания, свои чувства. До 28 лет я считала, что все так и должно быть. Однако к 28 годам все стало настолько трудно, что было сложно существовать, находиться наедине со своим сознанием.

А сейчас?

Сейчас я живу своей жизнью. Раньше этого не было. Мне тогда даже пришлось звонить на горячую линию по предотвращению суицида. Мне дали понять, что нужно заниматься тем, чего я хочу. И как раз тогда рассматривала материалы про трансгендерность, начала что-то пробовать и оказалось, что это мне по душе. Шаг за шагом стала понимать, что мужской образ мне не подходит. Начала отращивать волосы, менять фигуру, краситься.

Бюрократический вопрос по получению гормонов занял примерно год. Нужно получить одобрения от многих структур. Теперь каждый день принимаю гормоны, в паспорте другое имя и пол.

Чем ты занимаешься?

Я работаю кассиром в магазине.

Как отреагировали окружающие на твои внешние изменения?

Мне сильно повезло. Получила 1-2 негативных отклика, все остальные положительно отзывались. Мне говорили, что мне идет. Люди заметили разницу, я стала радостней, так как мне это самой нравилось.

Как ты рассказала родителям?

Постепенно. У меня родители советского воспитания. Папа долгое время служил.

У тебя папа военный?

Да. Сперва рассказала матери. Был легкий шок, непонимание. Но у меня любящие родители, хотят лучшего для своих детей. Им главное — мое счастье. Просто они не знали, что делать с этой информацией. Потихоньку стали привыкать.

Что говорил папа?

Он позитивно отреагировал. Стал поддерживать меня. Если кто-то называл меня старым именем, то он поправлял их. Я очень горжусь им. Никто не ожидал этого.

Было сложно начать говорить все в женском роде — не сказал, а сказала, например?