За неделю поток пассажиров в порту Хельсинки вырос на 24%. Обратно в Эстонию выслали 41 человека

При этом у финских пограничников достаточно работы по выяснению наличия разрешения на въезд в страну и оформлению решений по высылке из страны. На прошлой неделе обратно в Эстонию отправили 41 человека. Основная причина высылки — опасность для здоровья населения, сообщает Ilta-Sanomat.

Несмотря на то, что с 7 июня Финляндия разрешила рабочие поездки для граждан Эстонии, их можно совершать только на самолете, а на пароме в Финляндию попасть до сих пор нельзя. Ограничения на поездки в Финляндию первоначально продлятся до 27 июня.