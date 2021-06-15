Травмпункт PERH перегружен. Время ожидания достигает 8 часов

В летние месяцы резко возрастает число травм. Однако если обычно в летнее время в сутки в травмпункт обращается около 250 человек, то сейчас цифры перевалили за 300.

Сейчас из-за нагрузки время ожидания в травмпункте может растянуться от шести до восьми часов, если у вас несерьезная проблема со здоровьем.

PERH подчеркивает, что травмпункт в первую очередь предназначен для решения чрезвычайных проблем со здоровьем. Также больница отмечает, что семейный врач должен принять человека с острой проблемой со здоровьем в тот же день, а с обычной — в течение пяти рабочих дней.

При необходимости сначала можно позвонить на номер 1220 и проконсультироваться с семейным врачом, а не ехать сразу в травмпункт. Укусы клещей, легкие ссадины, симптомы вирусных заболеваний и другие легкие проблемы со здоровьем уместно решать с помощью семейного врача. Зато с переломами, сильным кровотечением, острой болью и другими серьезными травмами нужно незамедлительно обращаться в травмпункт.

PERH не может увеличить число персонала в травмпункте и просит от людей понимания и разумного отношения.