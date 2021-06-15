Каллас после саммита НАТО: Байден хотел услышать нашу позицию для встречи с Путиным

Что сказал президент США Джо Байден на встрече с вами и главами двух других стран Балтии?

Байден затронул множество различных тем. При этом он подтвердил, что присутствие США в странах Балтии для него важно. Учитывая, что для этого он уже проделал работу в Сенате США, это для нас было важным посланием.

Кроме этого, он хотел услышать нашу позицию для встречи с Путиным. Что касается контроля над вооружениями, то мы смотрим на это с большой озабоченностью, потому что если планируется запретить учения около границ, то это ослабит нашу безопасность. К таким вещам следует относиться с особой осторожностью. Байден заверил, что точно не будет присоединяться к этому. Он слышит наши опасения: Россия — это угроза.

Конечно же, мы говорили также о Китае и новых технологиях. По оценке Байдена, авторитарных режимов в мире уже больше, чем демократических, и демократические режимы должны держаться вместе. Если посмотреть на все эти новые способы, при помощи которых Китай пытается наращивать свое влияние, то и мы, будучи маленьким государством, можем внести свой вклад в кибербезопасность.

Мне кажется, важно, чтобы мы не только чего-то хотели получить от США, но и были готовы к сотрудничеству. Мы маленькие, но в вопросы, которые вызывают у США озабоченность, мы тоже можем внести свой вклад.

Каков был посыл Эстонии Байдену?

Конечно же, я пригласила его поучаствовать в дигитальном саммите в Таллинне (состоится осенью — прим.ред.). Также, как уже было сказано, подняла вопрос о контроле над вооружением, что у этого могут быть последствия, которые означают ухудшение нашей обороноспособности. Байден сказал, что полностью понимает это.

Третьим вопросом была трансатлантическая поддержка. Для нас важно, чтобы США присутствовали по существу во всех странах Балтии. В настоящее время американские войска базируются только в Литве, но в какой-то форме их присутствие важно и для остальных.

В какой степени и в каком ключе обсуждались Украина и Беларусь?