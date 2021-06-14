Президент Кальюлайд об июньской депортации: страх не смог уничтожить нашу память и надежду

"Проводившим в жизнь идеологию, основанную на ненависти, было не важно, идет ли речь о грудном ребенке или прикованном к постели старике. Виновный находился всегда, если это было кому-то надо. Нужен был страх, чтобы все молчали и боялись", — сказала глава государства.

Как отметила Кальюлайд, совершенные в оккупационное время преступления коснулись всех жителей страны: "Кто пал жертвой репрессий сам, у кого-то были увезены или убиты члены семьи, близкие или соседи, у кого-то арестованы родственники или кому-то закрыти работу по специальности. И всё во имя одной цели — чтобы породить полное молчание", — пояснила Кальюлайд.

История каждого пострадавшего — личная, она достойна сохранения в памяти. "Здесь среди нас сегодня люди, которые выжили той кошмарной ночью и вернулись на родину, начав всё сначала, но сохранив самое важное — память", — сказала президент и добавила, что это помогло быть выше страха, верить в свободу и восстановить 30 лет назад независимость страны.

"Важно чтобы мы размышляли каждый день, когда есть желание промолчать, что всегда тот, кто первый промолчит и испугается, немного станет соучастником того, что наступит потом. Свобода, демократия, правовое государство, союзнические отношения — это всё достойно, чтобы его беречь. Поэтому никогда нельзя быть тем первым, кто промолчит", — отметила президент ЭР.