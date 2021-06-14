Новости Эстонии
14.06.2021, 16:17

В Эстонии можно будет вакцинироваться от коронавируса с 12 лет

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COVID-19 vaktsineerimine Tartus
COVID-19 vaktsineerimine Tartus
Foto: Argo Ingver
В Литве возрастное ограничение для вакцинации от коронавируса понизили до 12 лет. Вскоре возможность для регистрации на вакцинацию откроется для 12-15-летних и в Эстонии, сообщил научный совет.

Как сообщила пресс-секретарь рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Геа Отса, подростков сейчас звать на вакцинацию не будут, но такая возможность откроется для тех, кто хочет вакцинироваться.

Отса добавила, что пока еще неизвестно, когда именно откроется вакцинация для подростков и какие будут условия для ее прохождения.

В мае Европейский лекарственный департамент разрешил вакцинировать Pfizer детей от 12 лет. Сейчас подходит к концу тестирование Moderna на 12-17-летних и ожидается, что после него будет получено разрешение и для этой вакцины.

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