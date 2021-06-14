ФОТО | Кая Каллас и другие главы стран Балтии встретились с президентом США Джо Байденом

"В тяжелые времена демократии должны держаться вместе. Литва, Латвия и Эстония только что встретились с президентом США. Договорились об укреплении присутствия НАТО на востоке, о поддержке Украины и Грузии. Присутствие США в странах Балтии крайне важно для безопасности всего альянса", — написал Науседа.