14.06.2021, 15:42
ФОТО | Кая Каллас и другие главы стран Балтии встретились с президентом США Джо Байденом(64)
Foto: Leedu presidendi ühismeedia
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил в соцсетях, что главы стран Балтии провели общую встречу с президентом США Джо Байденом. Эстонию на встрече представляла премьер-министр Кая Каллас.
"В тяжелые времена демократии должны держаться вместе. Литва, Латвия и Эстония только что встретились с президентом США. Договорились об укреплении присутствия НАТО на востоке, о поддержке Украины и Грузии. Присутствие США в странах Балтии крайне важно для безопасности всего альянса", — написал Науседа.
Байден на встрече выразил крепкую поддержку странам Балтии и готовность внести вклад в защиту НАТО на востоке.