Maxima продолжает дарить подарки при покупке как минимум на 30 евро

”Каждую неделю клиенты получают в Maxima один бесплатный продукт. Мы предлагали им широкий спектр продуктов, и уже в первые 1,5 месяца стало ясно, что наши клиенты любят сладкое”, — сказала Тийа Шапель, директор по маркетингу Maxima.

При покупке на сумму не менее 30 евро больше всего ими было получено шоколада Kalev и конфет Toffifee. Было заметно, что зачастую клиенты покупали немного больше, чтобы достичь суммы 30 евро. Для получения бесплатных сладостей клиенты брали либо кусок свежего местного мяса большего чем обычно размера, либо больше местных овощей про запас.

”На следующей неделе клиенты, присоединившиеся к нашей программе лояльности, получат при покупке на сумму не менее 30 евро помидоры черри. А в преддверии Янова дня — минеральную воду ”Боржоми”, которая восстанавливает энергию, потерянную во время праздников”, — продолжила Шапель.

Подарок могут получить сразу в магазине все владельцы карты Aitäh при покупке на сумму не менее 30 евро. При совершении покупок через мобильное приложение Maxima, клиент сразу увидит, когда будет набрана сумма, необходимая для получения бесплатного продукта.

Клиент должен сам отсканировать бесплатный продукт в приложении и положить в корзину для покупок или взять с собой в обычную кассу. 100% скидка применяется автоматически как в приложении, так и в обычной кассе.