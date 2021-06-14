Пропавшего вчера пожилого мужчину нашли в беспомощном состоянии

Получив сообщение об исчезновении пожилого человека, полиция сразу начала поиски, патрули стали проверять места в окрестностях попечительского дома.

"Мы знали, что эти места ему незнакомы и у него серьезные проблемы с памятью, поэтому был высок риск, что он может попасть в опасную ситуацию, — сказала руководитель Раквереского отделения полиции Катрин Сатси. — Поиски усложняло и то, что у нас не было ни зацепки, в каком направлении мог пойти мужчина, ни кого-то, у кого была бы полезная информация. Поиски начинаем всегда по ближайшему периметру, но опыт показывает, что пожилые могут проходить и большие расстояния, иногда даже десятки километров".

Мужчину нашли беспомощно лежащим на земле в загоне для животных рядом со хлевом. Он был в сознании, но в переохлажденном состоянии. Медики оказали ему первую помощь, а затем его отвезли в попечительский дом.

"Мы искренне рады, что удалось найти его живым. Учитывая состояние его здоровья, без помощи он бы долго не продержался. Для предотвращения трагических последствий советуем приобрести своему пожилом родственнику устройство для позиционирования. Кроме подключенных с интернету смартфонов, с помощью которых можно также отследить направление движения по некоторым приложениям, в продаже есть недорогие часы, которые также могут помочь установить местонахождение человека", — советует Катрин Сатси.

В этом году полиция получила почти 1600 сообщений о пропавших или исчезнувших людях, в 2020 году за тот же период таких сообщений было более 1900.