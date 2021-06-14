Президентские выборы пройдут в Рийгикогу 30 августа

Внеочередное заседание для выборов Президента Республики пройдет 30 августа 2021 года.

Представление кандидатов в Президенты Республики для регистрации начинается за четыре дня до выборов, то есть в четверг, 26 августа, в 9:00. Право выдвинуть кандидата на пост Президента Республики имеет не менее чем одна пятая состава Рийгикогу, то есть 21 депутат. Каждый депутат Рийгикогу может предложить только одного кандидата.

Представление кандидатов в Президенты Республики для регистрации заканчивается в субботу, 28 августа, в 18:00.

В воскресенье, 29 августа, Республиканской избирательной комиссии будут представлены подписанное согласие кандидата в Президенты Республики на регистрацию и подтверждение того, что кандидат соответствует установленным в законе требованиям.

Туры голосования в Рийгикогу



Президент Республики избирается путем тайного голосования. У каждого депутата Рийгикогу — один голос. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство в две трети состава Рийгикогу, то есть не менее 68 депутатов.

Первый тур голосования в Рийгикогу пройдет в понедельник, 30 августа, в 13:00. Если ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов, на следующий день будет проведен новый тур выборов.

Перед вторым туром голосования, который пройдет во вторник, 31 августа, в 12:00, проходят новое выдвижение кандидатов, представление их к регистрации и регистрация. Процесс завершается за два часа до начала второго тура голосования. Если в ходе второго тура ни один из кандидатов не наберет 68 голосов, в тот же день пройдет третий тур голосования.

В третьем туре голосования во вторник, 31 августа, в 16:00, на избирательных бюллетенях фиксируются имена кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в двух предыдущих турах. Избранным считается кандидат, за которого проголосовали не менее 68 депутатов.

Если ни один из кандидатов не получит необходимого большинства голосов, то спикер Рийгикогу не позднее, чем на следующий день после голосования созывает для избрания Президента Республики Коллегию выборщиков. Коллегия выборщиков собирается для выборов Президента Республики в течение одного месяца со дня третьего тура голосования в Рийгикогу.