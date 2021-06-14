Mенеджер по жилищному кредитованию LHV: mы обещаем отправить первое кредитное предложение в течение 24 часов и свое слово держим

Последний год на рынке недвижимости выдался особенно активным. Квартиры продаются как горячие пирожки, и люди постоянно спрашивают о возможностях получения кредита. Как все это повлияло на работу специалиста по кредитованию жилья?

Рынок действительно стал очень активным, а мы хорошо чувствуем такие изменения. Чем больше сделок совершается вокруг, тем эмоциональнее становятся покупатели. Все мы знаем, что когда нам что-то очень нравится, мы хотим получить это немедленно — это касается и жилья. Клиенты очень ценят быстрое обслуживание, и это всегда было нашим приоритетом. Мы обещаем отправить первое кредитное предложение в течение 24 часов и свое слово держим. Например, в апреле большинство ходатайствующих о кредите получили ответ значительно быстрее нашего среднего времени рассмотрения предложения, составляющего 19 часов. Это довольно быстро. Если потребуется, мы приложим удвоенные усилия, но не пойдем на компромисс в отношении качества обслуживания. Так что, конечно, менеджеры по жилищному кредитованию сейчас загружены больше, но клиенты по-прежнему получают наилучшее обслуживание.

Привело ли это к каким-либо изменениям в процессе получения кредита? Ведь цены могут вырасти за короткое время, а оценочные акты при этом устаревают.

Для клиента процесс получения кредита не изменился. Конечно, цена жилья может вырасти за короткий промежуток времени, но мы часто видим проекты, в которых цена выше рыночной стоимости. Здесь наша роль заключается в том, чтобы консультировать покупателей жилья, предлагать варианты и вместе достигать оптимального конечного результата. Мы запрашиваем оценочный акт один раз перед подписанием кредитного договора. Это очень важное преимущество для нового жилья.

Заметили ли вы изменения в поведении клиентов? По-прежнему ли решения о кредитовании хорошо продуманы и взвешены?