Прокуратура не согласна с тем, что Марти Куузик не избивал свою жену

Прокуратура не согласна с оценкой уездного суда, который подчеркивал, что ни один из заслушанных свидетелей не видел, как происходили инкриминируемые Куузику деяния.

В конце мая Раквереский уездный суд признал невиновным бывшего министра инфотехнологий Марти Куузика (EKRE), который обвинялся в применении физического насилия в отношении своей жены.

Находившийся в должности 29 часов Куузик ушел в отставку, когда Eesti Ekspress и Eesti Päevaleht в конце апреля 2019 года опубликовали совместное расследование насилия в близких отношения в семье министра.

Суд изучил улики и пришел к выводу, что вина Куузика не доказана. Сам Куузик вины не признал. Обвинение со стороны потерпевших отсутствует (обвинение выдвигалось государством, то есть Вируской окружной прокуратурой). Никто из свидетелей непосредственно акта насилия не видел. Суд отметил, что все представленные доказательства были косвенными.