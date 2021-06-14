Смотри на RusDelfi новый фильм про политических заключенных Батарейной тюрьмы

Подготовленный по заказу Эстонского института исторической памяти экспериментальный документальный фильм предлагает зрителям отправиться в путешествие во времени по Батарейной морской крепости.

Вымышленный заключенный, которого как будто на век забыли в Батарее, рассказывает про судьбы политических заключенных. Текст рассказчика основан на историях реальных людей. Главный визуальный герой фильма — сама крепость. В 20 веке тоталитарные режимы использовали Батарею как место заключения политических узников.

"Клаустрофобия стала основным чувством, с которым я столкнулся во время съемок ”Батареи”. Я надеюсь, что мне удалось передать это и зрителям", — рассказывает режиссер фильма Вястрик.

"Хотя каждую историю можно связать с конкретным человеком, я советую не слишком сильно задумываться об этом. Нужно искать обобщения, и они должны дойти до зрителя прежде всего через ощущения", — добавил режиссер.

Институт исторической памяти занимается развитием музея памяти жертв коммунизма в Батарее, который будет открыт к 2026 году. Сейчас в восточном крыле здания действует временная выставка, которую можно посетить. Об этом читайте больше здесь.

Фильм также будет показан по каналам ETV2 и ETV+.

Рихо Вястрик (1965) — продюсер, режиссер и преподаватель документалистики в Балтийской школе кинематографии и медиа. Он участвовал в ряде международных проектов документального кино, таких как ”Мосты времени” (2018), ”Бессмертный” (2019) и ”Хрупкие войны” (2020). Вястрик — член Европейской сети документалистики (EDN), член правления Эстонского союза кинопродюсеров и основатель действующей с конца июня 2012 года Гильдии документалистов Эстонии