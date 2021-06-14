Спасатели выйдут к дому Стенбока на пикет против маленьких зарплат и урезаний

Также участники не согласны с планом урезаний в сфере внутренней безопасности, что может привести к закрытию ряда спасательных команд и оставить без работы большое количество спасателей и полицейских.

”В 2018 году политики пообещали поднять зарплаты спасателей до уровня зарплат по всей Эстонии не позднее 2023 года. Однако, вопреки обещаниям, положение спасателей ухудшилось. Отставание зарплаты спасателей от средней в Эстонии увеличилось c 357 евро в 2018 году до 405 евро в первом квартале 2021”, — сообщил профсоюз.

”И решения проблемы не видно, потому что уже в первом квартале прошлого года процентное повышение всех зарплат в Эстонии превысило трехпроцентное повышение заработной платы, которое государство обещало спасателям”.