14.06.2021, 12:10
Спасатели выйдут к дому Стенбока на пикет против маленьких зарплат и урезаний(6)
Foto: Kenno Soo
В четверг Эстонский профсоюз работников спасательных служб (EPTAÜ) организует перед домом Стенбока пикет, поскольку, по мнению спасателей, правительство не выполнило своего обещания по обеспечению справедливой оплаты труда.
Также участники не согласны с планом урезаний в сфере внутренней безопасности, что может привести к закрытию ряда спасательных команд и оставить без работы большое количество спасателей и полицейских.
”В 2018 году политики пообещали поднять зарплаты спасателей до уровня зарплат по всей Эстонии не позднее 2023 года. Однако, вопреки обещаниям, положение спасателей ухудшилось. Отставание зарплаты спасателей от средней в Эстонии увеличилось c 357 евро в 2018 году до 405 евро в первом квартале 2021”, — сообщил профсоюз.
”И решения проблемы не видно, потому что уже в первом квартале прошлого года процентное повышение всех зарплат в Эстонии превысило трехпроцентное повышение заработной платы, которое государство обещало спасателям”.