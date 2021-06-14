ФОТО | На площади Вабадузе появился "Вагон слёз"

Старый вагон на рельсах посреди площади Свободы — как один из тех товарных вагонов, в которых в 1941 году людей тысячами увозили по железной дороге далеко на восток. Он доверху заполнен воздушными шарами — слезами тех, кто уехал и тех, кто остался ждать, пишет RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".