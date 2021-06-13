Новости Эстонии
13.06.2021, 16:41

На местных выборах будут баллотироваться все министры от Партии реформ. С одним исключением

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"Kaugõppe risk on see, et noored liiguvad veel enam ringi kui kontaktõppe ajal," märkis haridusminister distantsõppest rääkides.
"Kaugõppe risk on see, et noored liiguvad veel enam ringi kui kontaktõppe ajal," märkis haridusminister distantsõppest rääkides.
Foto: Priit Simson
На предстоящих осенью муниципальных выборах будут баллотироваться все министры от Партии реформ за исключением главы Министерства образования и науки Лийны Керсна, пишет rus.err.

Генеральный секретарь Партии реформ Эркки Келдо сообщил ERR, согласно правилам хорошего тона Кая Каллас, занимающая должность премьер-министра, не будет баллотироваться на муниципальных выборах.

"Не собирается баллотироваться также министр образования и науки Лийна Керсна", — добавил Келдо.

В Таллинне выдвинут свои кандидатуры министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт, министр финансов Кейт Пентус-Роозиманнус, министр юстиции Марис Лаури и министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Министр сельской жизни Урмас Круузе будет баллотироваться в Элва, а министр обороны Калле Лаанет — на Сааремаа.

Муниципальные выборы в Эстонии состоятся 17 октября.

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