13.06.2021, 12:52
Район Пыхья-Таллинн теперь станет более безопасным(1)
Foto: Andres Putting
С 1 июня и до конца сентября за общественным порядком в Пыхья-Таллинне будет следить охранная фирма K-Security OÜ.
Экипаж патрулей охранной фирмы призван помочь прежде всего там, где возникает больше проблем с нарушением порядка.
”Хорошая погода приносит с собой и проблемы с общественным порядком, в решении которых полиции и муниципальной полиции будет теперь помогать охранная фирма K-Security. Охранная фирма будет патрулировать сложные районы. Среди них Балтийский вокзал, сквер на улице Нису, остановка ”Сирби” и другие места”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Охранная фирма патрулирует Пыхья-Таллинн каждый день с 22 до 02 часов до 30 сентября. Маршрут патруля составлен на основе предложений местных жителей и информации полиции.