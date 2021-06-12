Глобальное подорожание строительных материалов уже отражается на ценниках в магазинах(11)
Строительный сектор переживает своеобразный кризис. Выросли цены как на строительство, на рабочую силу, технику, так и на материалы. Подорожание последних произошло из-за глобального спроса на сталь, медь, дерево и пластик. Кроме этого, в прошлом году из-за коронавируса были нарушены многие логистические цепочки, а производства уменьшили свои обороты, опасаясь падения продаж.
В скором времени цены взлетят вверх и в тех магазинах, где еще не поднялись столь заметно. А это значит, что любителям домашнего ремонта придется раскошелиться на строительные материалы.
”Из продукции сильнее всего подорожали строевой лесоматериал — примерно на 50–80%, теплоизоляционные материалы — на 50%, металл — на 30%. Дальнейшее изменение цен сложно прогнозировать. Производители все меньше используют фиксированные цены. Они меняются в зависимости от предложений и спроса на рынке”, — объясняет директор по продажам сети магазинов Ehituse ABC Марго Пруунлеп.
Он предполагает, что в этом сезоне цены едва ли снизятся. В то же время ощущается и нехватка товара в магазинах.
”На некоторые стройматериалы увеличились сроки доставки. Например, на минеральную вату срок ожидания может быть около 12 недель. Древесина есть, но выбор ограничен”, — говорит Пруунлеп.
Предприятие Puumerkki AS занимается продажей древесных изделий в странах Балтии и Финляндии. Основные партнеры фирмы — магазины, производители мебели и домов. Руководство фирмы подтверждает, что и их проблема повышения цен не обошла стороной.
”Ощущается дефицит товара, и цены значительно выросли на мировом рынке. Это глобальная проблема. В основном она возникла из-за большого спроса и одновременно сложностями с получением сырьевого материала. За пять месяцев 2021 года цены на лесопильные материалы выросли минимум на 50%. Больше всего подорожали пропитанные террасовые доски и ОСБ-плиты. На них цены взлетели уже до 100%”, — говорит член правления Puumerkki AS Тайво Пивник.
Проблема с доступностью материалов касается как импортных, так и местных производителей. И, по словам Тайво Пивника, пока улучшения ситуации не предвидится.
”Пока видно, что рост цен на древесину будет расти, продолжаются и проблемы с поставками. Ситуация для нас и для наших партнеров сложная. Очень тяжело сохранять качество обслуживания в данной ситуации”, — констатирует Пивник.
Он также добавляет, что, несомненно, причиной всех сложностей стал COVID-19.
”Люди больше сидят на месте. И те средства, которые обычно уходят, например, на путешествия, теперь вкладываются в улучшение жилищных условий — обновление дома, мебели, террас и т. д. Как только вирус в мире окажется под контролем и люди начнут передвигаться, нормализуется и потребление”, — считает Пивник.
Подорожают и новые дома
Подорожание стройматериалов оказывает действие на строительный сектор, в том числе и на стоимость новых объектов. А как следствие — и готовые объекты, например квартиры в новых домах, будут стоить дороже.
”Подорожание стройматериалов длится еще с конца прошлого года, что влияет и на цену новых домов для покупателей. Это не так сильно касается текущих проектов, где строительные работы проходят уже по ранее заключенным договорам о поставках. Но это
влияет на проекты, которые сейчас в начальной стадии. В их случае приходится рассчитывать на более высокий ценовой класс”, — подтверждает Таави Конга, руководитель по поставкам Bonava Eesti OÜ.
”Цены продолжают расти. В то же время возник дефицит некоторых материалов, так как спрос сейчас достаточный. Если возникшие проблемы с сырьем, производством и поставками удастся решить, то ситуация нормализуется”, — говорит Ало Ныммик, руководитель Kaamos Ehitus OÜ.
Он добавляет, что поскольку сейчас спрос на новое жилье больше, чем предложение, то и повышение цен на материалы отразится на конечной цене для покупателя.
”Разумеется, меняться могут цены только на те квартиры, на которые еще не заключены договоры о купле-продаже”, — уточняет Ныммик.
По мелочам заметно не будет
Насколько повышение цен касается простых людей, решивших заняться ремонтом жилья в свободное время? Тут взгляды специалистов расходятся.
Мастер по ремонту квартир Андрей считает, что частных клиентов подорожание сильно не коснется.
”Материалы не столько подорожали, сколько магазины отменили свои регулярные скидки в 20–30%. Скидки делают больше на какие-то конкретные материалы. Думаю, что на тех, кто делает ремонт у себя дома, это сильно не отразится. Во-первых, объемы не те, во-вторых, опять же, за счет каких-то скидок можно выиграть в деньгах, найти, где дешевле. В одном магазине есть скидки на обои, в другом — на ламинат, в третьем — на краски. Поэтому подорожание не так заметно для простого пользователя. Цены получатся те же, что были до локдауна”, — считает мастер.
По его мнению, подорожание заметно для крупных застройщиков, которые работают с большими объемами материалов.
”На простом пользователе это отразится так же, как подорожание морковки на пять центов или молока на 2 цента, — приводит пример Андрей. — Говорят, металл подорожал. Но опять же, он подорожал как сырье. На конкретных каких-нибудь шурупах и уголках это вряд ли отра-зится. Думаю, в ближайшее время цены останутся на прежнем уровне”.
Капитальный ремонт подорожал
Мастер по ремонту квартир Святослав отмечает, что уже подорожало все, включая краски, обои, ламинат и прочие материалы для ремонта, примерно на 40%.
”Лист ОСБ стоил 32 евро, сейчас стоит 74 евро — разница очевидна. Естественно, люди, решившие сделать ремонт, заметят разницу, — считает Святослав. — На работу мы свои цены не поднимали. Если поднимем и их, то и работа встанет. Люди и так сейчас, скрипя зубами, ремонт делают. Экономят на всем”.
В целом, по оценке мастера, если до подорожания стройматериалов капитальный ремонт трехкомнатной квартиры обходился в 16 000 евро, то сейчас он обойдется в 20 000 евро.
Перед покупкой материалов для строительства и ремонта нелишним будет ”пройтись” по веб-страницам строительных магазинов — сравнить стоимость и найти скидки в онлайн-магазине, которых в самом магазине, возможно, и нет.