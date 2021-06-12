Глобальное подорожание строительных материалов уже отражается на ценниках в магазинах

Проблема с доступностью материалов касается как импортных, так и местных производителей. И, по словам Тайво Пивника, пока улучшения ситуации не предвидится.

”Ощущается дефицит товара, и цены значительно выросли на мировом рынке. Это глобальная проблема. В основном она возникла из-за большого спроса и одновременно сложностями с получением сырьевого материала. За пять месяцев 2021 года цены на лесопильные материалы выросли минимум на 50%. Больше всего подорожали пропитанные террасовые доски и ОСБ-плиты. На них цены взлетели уже до 100%”, — говорит член правления Puumerkki AS Тайво Пивник.

Предприятие Puumerkki AS занимается продажей древесных изделий в странах Балтии и Финляндии . Основные партнеры фирмы — магазины, производители мебели и домов. Руководство фирмы подтверждает, что и их проблема повышения цен не обошла стороной.

”На некоторые стройматериалы увеличились сроки доставки. Например, на минеральную вату срок ожидания может быть около 12 недель. Древесина есть, но выбор ограничен”, — говорит Пруунлеп.

Он предполагает, что в этом сезоне цены едва ли снизятся. В то же время ощущается и нехватка товара в магазинах.

”Из продукции сильнее всего подорожали строевой лесоматериал — примерно на 50–80%, теплоизоляционные материалы — на 50%, металл — на 30%. Дальнейшее изменение цен сложно прогнозировать. Производители все меньше используют фиксированные цены. Они меняются в зависимости от предложений и спроса на рынке”, — объясняет директор по продажам сети магазинов Ehituse ABC Марго Пруунлеп.

В скором времени цены взлетят вверх и в тех магазинах, где еще не поднялись столь заметно. А это значит, что любителям домашнего ремонта придется раскошелиться на строительные материалы.

Строительный сектор переживает своеобразный кризис. Выросли цены как на строительство, на рабочую силу, технику, так и на материалы. Подорожание последних произошло из-за глобального спроса на сталь, медь, дерево и пластик. Кроме этого, в прошлом году из-за коронавируса были нарушены многие логистические цепочки, а производства уменьшили свои обороты, опасаясь падения продаж.

”Пока видно, что рост цен на древесину будет расти, продолжаются и проблемы с поставками. Ситуация для нас и для наших партнеров сложная. Очень тяжело сохранять качество обслуживания в данной ситуации”, — констатирует Пивник.

Он также добавляет, что, несомненно, причиной всех сложностей стал COVID-19.

”Люди больше сидят на месте. И те средства, которые обычно уходят, например, на путешествия, теперь вкладываются в улучшение жилищных условий — обновление дома, мебели, террас и т. д. Как только вирус в мире окажется под контролем и люди начнут передвигаться, нормализуется и потребление”, — считает Пивник.

Подорожают и новые дома

Подорожание стройматериалов оказывает действие на строительный сектор, в том числе и на стоимость новых объектов. А как следствие — и готовые объекты, например квартиры в новых домах, будут стоить дороже.

”Подорожание стройматериалов длится еще с конца прошлого года, что влияет и на цену новых домов для покупателей. Это не так сильно касается текущих проектов, где строительные работы проходят уже по ранее заключенным договорам о поставках. Но это

влияет на проекты, которые сейчас в начальной стадии. В их случае приходится рассчитывать на более высокий ценовой класс”, — подтверждает Таави Конга, руководитель по поставкам Bonava Eesti OÜ.

”Цены продолжают расти. В то же время возник дефицит некоторых материалов, так как спрос сейчас достаточный. Если возникшие проблемы с сырьем, производством и поставками удастся решить, то ситуация нормализуется”, — говорит Ало Ныммик, руководитель Kaamos Ehitus OÜ.

Он добавляет, что поскольку сейчас спрос на новое жилье больше, чем предложение, то и повышение цен на материалы отразится на конечной цене для покупателя.

”Разумеется, меняться могут цены только на те квартиры, на которые еще не заключены договоры о купле-продаже”, — уточняет Ныммик.

По мелочам заметно не будет

Насколько повышение цен касается простых людей, решивших заняться ремонтом жилья в свободное время? Тут взгляды специалистов расходятся.