Что делать, если рекомендации врача и аптекаря касательно приема лекарств противоречат друг другу?

”Аптекарь — специалист по лекарствам, он знает намного больше врача касательно изготовления и форм препаратов, — подчеркивает член правления Эстонского союза провизорных аптек (ЭСПА) Ли Роотслане. — Врач выписывает препарат, исходя из действующего вещества и дозировки, конкретное лекарство назначают все же редко. Поэтому именно аптекарь может посоветовать то или иное лекарство, и именно он лучше всего знает, какие таблетки можно делить пополам, а какие нет. Если есть подходящий вариант, который можно делить пополам, аптекарь может его предложить. Если нет — то он должен предупредить, что делить пополам таблетки данного препарата нельзя, и посоветовать снова связаться с доктором”.

”Если пациенту назначили принимать по полтаблетки, но препарат из-за своих свойств не подлежит делению пополам, то нужно связаться с лечащим врачом и спросить, что делать, — советует руководитель бюро проверок Департамента лекарств Катрин Кыйв. — Аптекарь может выдать это лекарство, которое назначено, но в том виде, который можно делить пополам, или же другое лекарство подходящей дозировки, которое не нужно делить пополам, если это все есть, конечно”.

”Действительно, в таком случае препарат не нужно делить пополам, — говорит представитель Департамента здоровья Имре Каас. — Если на таблетке нет специальной линии, это значит, что действующее вещество может быть распределено неравномерно. В таких случаях нужно найти другое лекарство, которое делить пополам можно. Обычно у другого производителя есть аналог, который можно принимать по полтаблетки”.

”Я пошла к врачу, и он выписал мне сильнодействующее лекарство, — рассказывает пенсионерка Марина Никитична. — Но сказал принимать только по полтаблетки. Я пришла в аптеку, а там и говорят: ”Делить пополам эти таблетки нельзя, потому что нет специальной полоски для этого. И это значит, что производитель запрещает это делать, поскольку действующее вещество может быть в таком препарате распределено неравномерно. И полтаблетки могут не подействовать”. При этом аналога данному лекарству нет. И другого препарата с подходящей дозировкой тоже нет. И что мне делать?”

Жители Эстонии тратят на лекарства сотни тысяч евро в год, и иногда случается, что врач и аптекарь дают противоречащую друг другу информацию.

Ситуация 2

”У меня были сильные боли в спине, — рассказывает мужчина среднего возраста по имени Владимир, — и доктор сказал мне принимать ”Ибупрофен” по 800 мг три раза в день. Купил лекарство, принес домой, но в инфолистке владеющая эстонским жена прочитала, что можно только по 600 мг три раза в день. Пошел опять в аптеку, там говорят: ”Да, это максимальная дозировка”. И как мне быть? Выполнять инструкции врача или те, которые написаны в инфолистке? А если появятся побочные эффекты, кто будет отвечать?”

”На самом деле, в зависимости от конкретной ситуации, врач может назначить и 800 мг 3 раза в день, — разъясняет Имре Каас из Департамента здоровья. — Например, в случаях острой боли, когда дозировка в 400–600 мг не дает желаемого эффекта. Но в таких случаях врач должен обязательно учитывать факторы риска и другие заболевания конкретного человека. Обычно такая большая дозировка все же не рекомендуется, но иногда, в зависимости от ситуации пациента, может быть назначена. Например, человеку, который весит больше нормы, 400 мг обезболивающего вещества будет слишком мало, чтобы снять боль”.

И, к сожалению, добавляет он, часто в лечении боли нуждаются из-за остеоартроза именно такие пациенты, с лишним весом.

”Это значит, что им подходит именно дозировка в 800 мг, — поясняет Имре Каас. — Но при таком диагнозе есть препараты с действующим веществом и получше — например, arcoxia”.

”Это ошибка аптекаря, — комментирует Катрин Кыйв из Департамента лекарств. — Врач корректно исходил из максимально разрешенной дозировки, которая для ибупрофена составляет 2400 мг в сутки, то есть по 800 мг три раза в день”.

”Очевидно, аптекарь исходил из наиболее популярной дозировки, — говорит член правления ЭСПА Ли Роотслане, — но в то же время 800 мг ибупрофена три раза в день в определенных случаях можно принимать, а иногда это даже необходимо”.

Ситуация 3