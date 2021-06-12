Что делать, если рекомендации врача и аптекаря касательно приема лекарств противоречат друг другу?(5)
Жители Эстонии тратят на лекарства сотни тысяч евро в год, и иногда случается, что врач и аптекарь дают противоречащую друг другу информацию.
Рассмотрим на конкретных примерах и выясним, что же говорят специалисты в том или ином случае.
Ситуация 1
”Я пошла к врачу, и он выписал мне сильнодействующее лекарство, — рассказывает пенсионерка Марина Никитична. — Но сказал принимать только по полтаблетки. Я пришла в аптеку, а там и говорят: ”Делить пополам эти таблетки нельзя, потому что нет специальной полоски для этого. И это значит, что производитель запрещает это делать, поскольку действующее вещество может быть в таком препарате распределено неравномерно. И полтаблетки могут не подействовать”. При этом аналога данному лекарству нет. И другого препарата с подходящей дозировкой тоже нет. И что мне делать?”
”Действительно, в таком случае препарат не нужно делить пополам, — говорит представитель Департамента здоровья Имре Каас. — Если на таблетке нет специальной линии, это значит, что действующее вещество может быть распределено неравномерно. В таких случаях нужно найти другое лекарство, которое делить пополам можно. Обычно у другого производителя есть аналог, который можно принимать по полтаблетки”.
”Если пациенту назначили принимать по полтаблетки, но препарат из-за своих свойств не подлежит делению пополам, то нужно связаться с лечащим врачом и спросить, что делать, — советует руководитель бюро проверок Департамента лекарств Катрин Кыйв. — Аптекарь может выдать это лекарство, которое назначено, но в том виде, который можно делить пополам, или же другое лекарство подходящей дозировки, которое не нужно делить пополам, если это все есть, конечно”.
”Аптекарь — специалист по лекарствам, он знает намного больше врача касательно изготовления и форм препаратов, — подчеркивает член правления Эстонского союза провизорных аптек (ЭСПА) Ли Роотслане. — Врач выписывает препарат, исходя из действующего вещества и дозировки, конкретное лекарство назначают все же редко. Поэтому именно аптекарь может посоветовать то или иное лекарство, и именно он лучше всего знает, какие таблетки можно делить пополам, а какие нет. Если есть подходящий вариант, который можно делить пополам, аптекарь может его предложить. Если нет — то он должен предупредить, что делить пополам таблетки данного препарата нельзя, и посоветовать снова связаться с доктором”.
Ситуация 2
”У меня были сильные боли в спине, — рассказывает мужчина среднего возраста по имени Владимир, — и доктор сказал мне принимать ”Ибупрофен” по 800 мг три раза в день. Купил лекарство, принес домой, но в инфолистке владеющая эстонским жена прочитала, что можно только по 600 мг три раза в день. Пошел опять в аптеку, там говорят: ”Да, это максимальная дозировка”. И как мне быть? Выполнять инструкции врача или те, которые написаны в инфолистке? А если появятся побочные эффекты, кто будет отвечать?”
”На самом деле, в зависимости от конкретной ситуации, врач может назначить и 800 мг 3 раза в день, — разъясняет Имре Каас из Департамента здоровья. — Например, в случаях острой боли, когда дозировка в 400–600 мг не дает желаемого эффекта. Но в таких случаях врач должен обязательно учитывать факторы риска и другие заболевания конкретного человека. Обычно такая большая дозировка все же не рекомендуется, но иногда, в зависимости от ситуации пациента, может быть назначена. Например, человеку, который весит больше нормы, 400 мг обезболивающего вещества будет слишком мало, чтобы снять боль”.
И, к сожалению, добавляет он, часто в лечении боли нуждаются из-за остеоартроза именно такие пациенты, с лишним весом.
”Это значит, что им подходит именно дозировка в 800 мг, — поясняет Имре Каас. — Но при таком диагнозе есть препараты с действующим веществом и получше — например, arcoxia”.
”Это ошибка аптекаря, — комментирует Катрин Кыйв из Департамента лекарств. — Врач корректно исходил из максимально разрешенной дозировки, которая для ибупрофена составляет 2400 мг в сутки, то есть по 800 мг три раза в день”.
”Очевидно, аптекарь исходил из наиболее популярной дозировки, — говорит член правления ЭСПА Ли Роотслане, — но в то же время 800 мг ибупрофена три раза в день в определенных случаях можно принимать, а иногда это даже необходимо”.
Ситуация 3
”У ребенка были сильные головные боли, которые обычные обезболивающие не снимали, — говорит Кристина. — После того, как врач перепробовала все ей известные, похоже, лекарства, она решила назначить антидепрессант с действующим веществом амитриптилин. Я пошла в аптеку его покупать, а аптекарь и говорит: ”Но его же нельзя детям до 18 лет! Так написано в инфолистке. Потому что исследования на детях и подростках не проводились”. Я пишу врачу, что так и так, и что делать в такой ситуации? А она обиделась: ”Вы мне не доверяете!” Позвонила семейному, а та и говорит: ”Да, это обычная практика, детям такое дают даже в больницах. Покупайте, не бойтесь”. Но неужели в Эстонии действительно выписывают препараты, которые не до конца исследованы на детях и подростках? И головную боль лечат антидепрессантами?”
”Врач может выписать то или иное лекарство, исходя из его свойств в совокупности, но врач должен пациенту или его представителю все подробно разъяснить, — комментирует Катрин Кыйв из Департамента лекарств. — Аптекарь тоже должен обратить на подобное обстоятельство внимание. Если врач не объяснил, что нужно принимать лекарство не так, как написано в инфолистке, то нужно связаться с доктором и уточнить”.
”Назначая схему лечения, врач в определенных случаях исходит из истории конкретного пациента и его заболевания, и может быть так, что его указания противоречат обычным рекомендациям по приему этого препарата, — объясняет член правления ЭСПА Ли Роотслане. — Чаще всего это происходит как раз в случае лечения детей, поскольку для них лекарств, которые исследованы и рекомендованы, — меньше, чем для взрослых. Поэтому доктор может назначить препарат и схему лечения, противоречащие тому, что написано в инфолистке. И врач должен предупредить родителя, что в инфолистке написано, что это лекарство детям нельзя, но он все же убежден, что именно оно и будет нужным и эффективным”.
”Амитриптилин на самом деле используют для лечения детей и назначают его по показаниям с 6-летнего возраста”, — заверяет семейный врач Андрей Борисов.
Ситуация 4
”У ребенка было воспаление в глазике, — говорит Михаил. — Прокапали курс антибактериальных капель, но все равно оставался дискомфорт, что-то там кололо. Пошли к семейному, а врач и говорит: ”Да, те капли подсушили слизистую, надо ему покапать искусственные слезы. Обычные не подходят, лучше всего купите в аптеке ”Визин” и капайте по 5–6 раз в день”. Пошел я в аптеку, а там мне провизор и говорит: ”Но детям до 18 лет его нельзя!” Это врач говорит что-то не то или аптекарь? Кому верить?”
”Аптекарь в данном случае должен посоветовать альтернативный препарат, — комментирует Катрин Кыйв из Департамента лекарств. — Или проконсультироваться с врачом”.
”Капли ”Визин” не рекомендованы детям до 3 лет, — говорит семейный врач Андрей Борисов, — более старшим их можно давать по назначению врача”.
Ситуация 5
”Врач выписал ребенку лекарство, — рассказывает Светлана, — а в аптеке выяснилось, что детям до 6 лет его нельзя. Аналогов нет. Вот и не знаю, давать или нет?”
”В ситуации, когда лечат маленьких детей, нужно отдельно оценивать, подходит ли им эта форма лечения, — подчеркивает Катрин Кыйв из Департамента лекарств. — Аптекарь тоже должен обратить внимание родителя на возрастные ограничения. В случае сомнений нужно связаться с врачом и уточнить этот момент”.
”Доктор может назначать лекарство на свое усмотрение, но он должен объяснить пациенту или его представителю, почему он сделал именно такой выбор, — подчеркивает член правления ЭСПА Ли Роотслане. — Например, не было альтернативных методов лечения или они есть, но не подходят пациенту”.
Кто же несет ответственность?
В подобных ситуациях пациент словно бы идет по минному полю. С одной стороны, хочется доверять врачу. С другой — аптекарь тоже говорит весьма убедительно. Оба учились, оба вроде как специалисты — каждый в своей области. Кому верить — непонятно. И пациент может вообще отказаться принимать лекарство или последовать советам аптекаря, а не врача.
Но кто же будет в таком случае нести ответственность за последствия? Представитель Департамента здоровья Имре Каас подчеркивает: ”За результативность лечения отвечает врач, а не аптекарь. И если провизор обращает внимание, что рецепт выписан неправильно или выбор препарата вызывает сомнения, то пациент должен снова связаться с доктором и обратить его внимание на рекомендации аптекаря”.
”Аптекарь советует, как принимать лекарства, чтобы это было безопасно для пациента, — подчеркивает представитель Департамента лекарств Катрин Кыйв. — Он основывается на данных инфолистка, своих знаниях фармацевта и на том, что указано в рецепте. Если аптекарь видит, что эти рекомендации не подходят пациенту или неверны, то он должен оценить, может ли такая схема быть для человека опасна. Он должен объяснить пациенту ситуацию, не продавать ему это лекарство и посоветовать ему вместе с врачом пересмотреть схему лечения. Так что лечение назначает врач, аптекарь может лишь посоветовать, как правильнее и безопаснее принимать лекарство”.
Член правления ЭСПА Ли Роотслане подчеркивает: аптекарь всегда должен убедиться, что выписанное лекарство подходит пациенту. Он исходит из возраста человека, формы препарата и других выкупленных им лекарств. Поэтому он советует пациенту, как принимать препарат, и, если что, обращает его внимание, что схема противоречит инфолистку.
”Контроль со стороны аптекаря нужен и потому, что иногда даже врачи ошибаются, — добавляет она. — Поэтому, задавая уточняющие вопросы, провизор может выяснить, объяснил ли доктор пациенту всю важную информацию, и при необходимости сам связаться с врачом”.