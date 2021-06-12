УЕФА вернул лозунг "Героям слава!" на футболки сборной Украины?

Сначала УЕФА разрешил его использование на внутренней стороне воротника. Затем после запроса российских футбольных властей обязал удалить слоган, поскольку в сочетании с первой частью девиза "Слава Украине!" он несет политический смысл.

Зрада или перемога

Это решение встретило бурную реакцию на Украине. Там предлагали даже в знак протеста бойкотировать Евро-2020. На переговоры с представителями УЕФА 11 июня срочно вылетел глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По его словам, удалось достичь победного компромисса. На внутренней стороне футболок будет размещена эмблема национальной сборной - ее утвердили утром 11 июня - с картой Украины, трезубцем и слоганом "Слава Украине! Героям слава!".

Первая часть "Слава Украине!" будет размещена поверх карты, вторая часть "Героям слава!" - в нижней части эмблемы.

Кто брешет - Павелко или УЕФА?

Российские СМИ сделали запрос в УЕФА и получили следующий ответ. "После нашего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом УЕФА перед каждым матчем", - сообщает "Спорт-Экспресс".

Матчи группового этапа чемпионата Европы сборная Украины будет проводить в Бухаресте и Амстердаме. Первый поединок она сыграет 13 июня с Нидерландами.