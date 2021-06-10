УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава!"

Экипировка сборной Украины вызвала большой резонанс в российском футбольном сообществе. На майках украинской команды нанесен силуэт страны с Крымом, а также лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

Как сообщили "Чемпионату" в УЕФА, "карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган "Слава Украине" может быть рассмотрен как неполитический, поэтому останется на экипировке. Однако фраза "Героям слава" несет явный политический контекст в сочетании с первым слоганом. Поэтому сборная Украины должна будет убрать его с формы".

На решение УЕФА эмоционально отреагировал российский политикум. "Спорт — не поле боя, а поле состязаний. Становитесь спортивными героями и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лозунг "Героям слава!" размещен на внутренней стороне маек. Украинская сторона ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган на форме.

Чемпионат Европы начинается 11 июня. Сборная Украины сыграет в С-группе против Северной Македонии, Австрии и Нидерландов.