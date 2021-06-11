Благодаря совместной работе Эстонии и России Чудское озеро становится все чище
По словам вице-канцлера Министерства окружающей среды и сопредседателя Совместной комиссии со стороны Эстонской Республики Харри Лийва, за последние 15 лет значительно выросла эффективность очистных сооружений. В связи с этим количество фосфора, азота и взвешенных веществ, попадающих в Чудское озера, показывает тенденцию к снижению.
”В последние годы в повышение эффективности очистных сооружений было вложено немало средств: только в 2017-2020 годах сумма инвестиций превысила 25,2 миллиона евро. Благодаря этому очистные сооружения, например, в Тарту, теперь удаляют из сточных вод, направляемых на очистку, более 99% загрязняющих веществ. Кроме того, в Тарту к системе центральной канализации подключено 99% населения города. Поскольку очистные сооружения крупных городов находятся в исправном состоянии, всё более пристальное внимание уделяется канализационным сетям небольших городов и деревень, а также приведению в порядок местных очистных сооружений. Например, в 2020 году в строительство очистных сооружений в трансграничном бассейне реки Нарва было инвестировано 10,5 миллиона евро”, — сказал Лийв.
По словам руководителя рабочей группы по мониторингу, оценке и прикладным исследованиям Совместной эстонско-российской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водоемов с эстонской стороны Реэт Талькоп, основной проблемой по-прежнему является эвтрофикация Чудского озера. ”Хотя с эстонской стороны влияние точечных источников загрязнения значительно уменьшилось, соединения азота и фосфора с полей по-прежнему попадают в озеро”, — отметила она.
Новые очистные сооружения были построены и на российской стороне, однако в течение предыдущих десятилетий в донных отложениях устья реки Великая и Чудского озера накопились биогенные вещества, которые вовлекаются в процессы, происходящие в озере и способствуют его эвтрофикации.
На заседании рабочей группы по водным ресурсам Эстония ознакомила Российскую сторону с принципами составления новой программы водного хозяйства на 2021-2027 годы. Согласно Водной рамочной директиве ЕС, план международного водосборного бассейна, выходящего за пределы территории ЕС, должен быть согласован с этой страной. Бассейн реки Нарва является именно таким регионом, поэтому эстонская сторона представила обзор нового плана управления водными ресурсами на 2021-2027 годы и ознакомила с мерами по предотвращению риска наводнений, защите и снижению негативного воздействия, являющимися частью плана управления водными ресурсами Эстонии.
Группа мониторинга, заседания которой также проходят раз в год, изучает качество воды и экологическое состояние водоемов Чудского озера, реки Нарвы и Нарвского водохранилища, а также рек, впадающих в Чудское озеро. Оценка состояния водоемов и качества воды осуществляется на основе данных государственного мониторинга, исследований и совместных экспедиций обеих сторон.
На прошлой неделе состоялись заседания рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами и рабочей группы по мониторингу, оценке и прикладным исследованиям Совместной эстонско-российской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водоемов.