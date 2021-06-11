Благодаря совместной работе Эстонии и России Чудское озеро становится все чище

По словам вице-канцлера Министерства окружающей среды и сопредседателя Совместной комиссии со стороны Эстонской Республики Харри Лийва, за последние 15 лет значительно выросла эффективность очистных сооружений. В связи с этим количество фосфора, азота и взвешенных веществ, попадающих в Чудское озера, показывает тенденцию к снижению.

”В последние годы в повышение эффективности очистных сооружений было вложено немало средств: только в 2017-2020 годах сумма инвестиций превысила 25,2 миллиона евро. Благодаря этому очистные сооружения, например, в Тарту, теперь удаляют из сточных вод, направляемых на очистку, более 99% загрязняющих веществ. Кроме того, в Тарту к системе центральной канализации подключено 99% населения города. Поскольку очистные сооружения крупных городов находятся в исправном состоянии, всё более пристальное внимание уделяется канализационным сетям небольших городов и деревень, а также приведению в порядок местных очистных сооружений. Например, в 2020 году в строительство очистных сооружений в трансграничном бассейне реки Нарва было инвестировано 10,5 миллиона евро”, — сказал Лийв.

По словам руководителя рабочей группы по мониторингу, оценке и прикладным исследованиям Совместной эстонско-российской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водоемов с эстонской стороны Реэт Талькоп, основной проблемой по-прежнему является эвтрофикация Чудского озера. ”Хотя с эстонской стороны влияние точечных источников загрязнения значительно уменьшилось, соединения азота и фосфора с полей по-прежнему попадают в озеро”, — отметила она.

Новые очистные сооружения были построены и на российской стороне, однако в течение предыдущих десятилетий в донных отложениях устья реки Великая и Чудского озера накопились биогенные вещества, которые вовлекаются в процессы, происходящие в озере и способствуют его эвтрофикации.