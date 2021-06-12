Дизельные автомобили запретят? Будущее за электромобилями? Отвечает глава Alexela

Некоторые говорят, что к 2035 году дизельные машины перестанут ездить по дорогам. Это возможно?

Нет, я думаю, это невозможно. Как-то премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что к 2035 году они не будут производить дизельные автомобили. Это политическое заявление, экономически это невозможно. Как это будет выглядеть во всем мире? Нефтяные предприятия закроются? Это невозможно. Такие радикальные изменения нереальны.

Возьмем Эстонию. Средний возраст авто в Эстонии — 14 лет. Как раз 14 лет до 2035 года. До сих пор ведь продаются дизельные машины. Невозможно представить, что дизельные авто сразу перестанут производить. Можно делать какие-то шаги, но так радикально и разом это не получится осуществить.

Электромобили становятся все популярней. Почему?

Сейчас в Эстонии зарегистрировано 2054 э-машины. Цифра не очень высокая, согласитесь. Почему покупают? Кто-то думает о выбросах СО2, кто-то хочет попробовать что-то новое, некоторые покупают как вторую машину, для города. Особый спрос есть среди логистических компаний, например, такси, каршеринг. Большие корпорации уже сами ставят свои условия на закупку электрических машин, потому что это выгодно.

Мой коллега Алан посчитал, сколько он за год потратил на электричество для своей машины. Он заряжал ее в своем доме. Если на бензин он тратил 2500 евро, то сейчас в 10 раз меньше. Но для этого нужен частный дом. Однако э-машины дороже, на 10 000 евро в год нужно больше тратить на содержание.

Как вам кажется, в ближайшее время 50% автовладельцев будут ездить на электрических машинах?

Я затрудняюсь ответить. В 90-х я услышал о теории ограничений Элияху Голдратта. Что это значит. Например, ты решаешь проблему выбросов СО2, но это решение влияет на другие факторы и приводит к новым ограничениям. Хватит ли нам электричества? У нас сегодня уже не хватает его.

Из чего делают аккумуляторы для этих машин — из кобальта. Залежи кобальта есть только в Китае и Корее. А это основной материал. Сейчас уже есть дефицит этого сырья, и вы думаете, сокращение выбросов углекислого газа поможет сохранить окружающую среду? Если все будут ездить на электрических машинах, то сразу станет лучше. Это не так просто, пересадить всех на электрические автомобили. Еще важный фактор — инфраструктура.