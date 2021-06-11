"Такому не место в ЕС XXI века". Каллас написала письмо премьеру Финляндии. Керсти Кальюлайд пока не вмешивается

Каллас напомнила, что в конце января многие работающие в Финляндии эстонцы были вынуждены сделать выбор в пользу работы. ”Прошло почти четыре с половиной месяца. Эти люди строят Финляндию, заботятся о Финляндии, каждую неделю создают своими руками и головой национальное богатство Финляндии. А в это время уже четыре с половиной месяца в тысячах эстонских семей дети с грустью ждут своих отцов и матерей домой на выходные. С грустью., потому что они ждут так неделю за неделей и конца и края этому ожиданию не видно. Дорогая Санна, такой ситуации не место в Евросоюзе XXI века. Четыре с половиной месяца для маленького ребенка — вечность”, — пишет Каллас.

Она призывает премьера Финляндии совместными усилиями найти возможности для того, чтобы работающие в Финляндии жители Эстонии могли приехать домой и повидаться с семьей. Каллас отмечает, что открытие авиасообщения поможет лишь немногим, поскольку это дорого, и в самолет помещается в 100 раз меньше людей, чем на паром.

Кальюлайд пока не вмешивается

Что касается президента Эстонии Керсти Кальюлайд, то она пока никаких шагов для решения проблемы не предпринимала. Советник по связям с общественностью президента Таави Линнамяэ сказал Delfi, что пока Кальюлайд, действительно, не связывалась по этому вопросу с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

Он отметил, что различные структуры — МИД, дипломатическая сеть, правительство, парламент, президент — должны действовать скоординированно, а не так, что каждый делает что хочет. ”Поэтому пока этого звонка не состоялось. Пока мы как государство предпринимали другие шаги, но, конечно же, при необходимости нам нужно будет использовать все возможные каналы общения. Сейчас я не буду предполагать, произойдет ли это и когда. Скорее всего, разумно будет дать Финляндии немного времени для реакции на наши предыдущие шаги”.

Санна Марин прокомментировала просьбу Каллас