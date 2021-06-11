ГРАФИК | Бешеные цены: сколько зарабатывают заправки с одного литра бензина

Все автовладельцы заметили повышение цена на топливо. Сейчас литр бензина стоит 1,429 евро, в некоторых местах 1,436. Цена на дизель тоже подскочила до 1,209 и 1,215. По словам Айво Адамсона, конечная цена за литр зависит от многих факторов, и поднятие цен — не прихоть заправочных компаний.

"Около 40% от цены — это акциз на топливо, надбавка от государства. Это самая большая часть. Примерно 15% — цены на нефть на мировом рынке. Но цену топлива определяет не цена на нефть, а заводы, которые производят топливо. У заправок договор с заводами, то есть если цена на нефть отрицательная, то это не значит, что цены на бензин тоже будут отрицательными. Здесь нет прямой связи, если цена на нефть изменилась сегодня, то это не отразится на сегодняшних ценах на заправках", — заверил глава Alexela.

Предприятия вынуждены выполнять различные обязательства, которые диктует государство. Помимо акциза, нужно следить за составом бензина и дизеля. "По закону мы должны выполнять требования по биообязательствам, это определенные затраты, которые необходимо включать в цену", — добавил Адамсон. Вдобавок у государства должен быть определенный запас топлива на складах, что хоть и совсем незначительно, но влияет на цену.

"Еще добавляем налог с оборота. Затем наша прибыль и расходы, около 10%. Мы можем влиять только на эту часть цены. Получается, совсем немного, поэтому говорить, что владельцы заправок сами поднимают цену, чтобы больше зарабатывать — неправильно", — заключил он.

Смотрите график, на котором расписаны составляющие цены за один литр бензина и дизеля в Эстонии.