На улицах Таллинна появятся электробусы

Первые электрические автобусы должны начать обслуживать столичных пассажиров уже летом 2023 года, благодаря финансовой поддержке Центра инвестиций в окружающую среду и города Таллинна.

”Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) поддержит проект TLT по приобретению 15 электрических автобусов и созданию необходимой инфраструктуры 2,6 миллионами евро, еще 6 миллионов евро выделит город Таллинн”, — отметил председатель правления TLT Денис Бородич.

Бородич добавил также, что при закупке электробусов будет учитываться уже имеющийся опыт TLT, полученный в ходе тестирования различных моделей электрических автобусов.

За последние несколько лет предприятию удалось испытать на городских улицах четыре модели электробусов: Merzedes-Benz eCitaro, Solaris Urbino, Yutong U12, а также 12-метровые электробусы MAN. Их эксплуатация подтвердила, что транспортные средства были усовершенствованы с точки зрения комфортабельности, а также технологий аккумуляторов и их мощности. В городских условиях автобусы смогли проехать от 150 до 425 км на одной зарядке, так что с той или иной стороны все автобусы, участвовавшие в испытаниях, потенциально подходили для использования на улицах Таллинна.

”Конечно, производители электробусов совершили большой прорыв и усовершенствовали технологии за последний годы. Эти изменения положительно сказались на километраже, который способен пройти электробус на одной зарядке, на работоспособности и времени эксплуатации и технических характеристиках”, — сказал Бородич.

По словам председателя правления TLT, для столичного поставщика услуг общественного транспорта электрические автобусы привлекательны тем, что они менее затратны в расчете на один километр по сравнению с автобусами, работающими на фоссильном топливе, поскольку затраты на топливо примерно в 3–4 раза ниже. Кроме того, электрические автобусы почти бесшумные, а значит они не только не загрязняют воздух, но и не влияют так называемое шумовое загрязнение.