Рыбаки и береговая охрана помогли попавшему в беду кайтсерферу

В среду, 9 июня, в 15:38 береговой охранник G4S при осмотре пляжа Пикакари в бинокль заметил кайтсерфера, который находился примерно в 1,5 км от берега и махал руками, зовя на помощь. Спасатель на воде быстро отреагировал и на катере поплыл к мужчине.

Попавшего в беду кайтсерфера заметила и команда находившегося неподалеку рыболовного судна — к моменту прибытия берегового охранника они уже подняли кайт на борт судна. Сотрудник G4S помог серферу забраться в катер и поместил туда же кайт, после чего отправился к берегу.

Кайтсерфер был в спортивном спасательном жилете и к моменту прибытия на берег чувствовал себя хорошо. Первая помощь ему не потребовалась.

По словам спасателя на воде, кайтсерфер действовал правильно: он надел спасательный жилет и отплыл на серфе подальше от буйков, чтобы не подвергать опасности купающихся людей. Также он, размахивая руками, подал береговой охране знак, что ему нужна помощь.

Сотрудник береговой охраны призывает купающихся плыть параллельно берегу и не заплывать в глубокую часть водоема, где не достать ногами до дна. Буйки обозначают границу безопасной для купания территории, за ее пределами уже глубоко. Также стоит учесть, что береговым охранникам сложнее добраться до людей, которые находятся далеко от буйков.